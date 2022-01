L'Attacco dei Giganti 4: il complesso rapporto tra Eren e Reiner secondo Yuki Kaji

L’inizio della Final Season dell’Attacco dei Giganti è stato piuttosto turbolento. Riprendendo dall’assalto che aveva concluso la mid season, Eren Jaeger si è infatti ritrovato a dover affrontare le forze armate di Marley, e soprattutto uno dei suoi storici rivali e nemici: Reiner Braun, immediatamente trasformatosi nel Gigante Corazzato.

Il sanguinoso e atteso rematch tra i due ha portato gli appassionati a riflettere su come e quanto siano cambiate le cose rispetto alle prime due stagioni, quando ancora né Eren né compagni sapevano la verità riguardo Reiner, Annie e Berthold e di conseguenza nemmeno dell’esistenza della nazione di Marley. Questo inizio era stato anticipato da Yuki Kaji, doppiatore giapponese di Eren, e profondamente legato al personaggio.

In un’intervista avvenuta verso la fine del mese di dicembre 2021, Kaji ha parlato apertamente del rapporto conflittuale tra Eren e Reiner, concentrandosi in parte sulla crescita e sui cambiamenti del protagonista. Per Jaeger infatti rivedere Braun ha rappresentato uno shock, in quanto “ha compreso che esistesse una civiltà sia all’interno che all’esterno delle mura”, come spiega il doppiatore stesso.

D’altra parte, nel corso della prima parte della stagione conclusiva, Reiner stesso si sente deluso e colpevole di essere sopravvissuto, e continua ad inseguire il suo intaccabile senso di giustizia solo per raggiungere una serenità ardua da ottenere nell’universo creato da Isayama. Tornando a parlare di Eren, Kaji ha descritto lo sbalordimento provato dal personaggio dopo aver scoperto la storia del mondo, e la curiosità che l’ha guidato verso Marley.

Il doppiatore ha inoltre ammesso di non aver saputo prima come sarebbe finita la storia, e quale ruolo avrebbe giocato Eren, ed è stato solo dopo aver letto la sceneggiatura completa che ha iniziato a provare il senso di smarrimento del personaggio, e a cercare di renderlo nel modo migliore attraverso la sua voce.

Aspettando il seguito dell'anime vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 4x18 dell'Attacco dei Giganti.