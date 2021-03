L'Attacco dei Giganti 4, la conferma di VVVVID: l'episodio 14 e 15 usciranno insieme

Proprio durante il debutto del nuovo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 nella giornata di ieri, a causa di un terremoto improvviso l'emittente televisiva ha dovuto interrompere la trasmissione della puntata a pochi minuti dalla fine per dare spazio al notiziario di andare in onda.

Fortunatamente il terremoto che ha interessato alcune prefetture a sud dell'isola di Honshu non sembra aver arrecato grossi danni. Tuttavia, l'emittente NHK è stata costretta a rinviare l'uscita dell'episodio 14 de L'Attacco dei Giganti 4 nonostante mancassero pochi minuti alla conclusione della puntata. In rete è rintracciabile parte dell'episodio trasmesso, ma vi suggeriamo di attendere la prossima settimana che proseguirà naturalmente con la distribuzione dell'anime.

Attraverso un comunicato diramato sui propri social network anche VVVVID ha sciolto le riserve sulla situazione del nuovo episodio in Italia. Ebbene, dunque, la puntata non uscirà come di consueto domani bensì il prossimo 23 marzo alle 8 di mattina insieme al 15° episodio. Due puntate in unico giorno in modo tale da far rientrare la trasmissione nelle scadenze previste e nell'evento atteso al termine della stagione finale.

In attesa della prossima puntata vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 13 de L'Attacco dei Giganti 4 per ripassare gli ultimi avvenimenti della storia. E voi, invece, cosa ne pensate del doppio appuntamento previsto la prossima settimana? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.