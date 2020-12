L'Attacco dei Giganti 4: ecco la confessione di un protagonista nell'ultimo episodio

Prosegue l'anime di L'Attacco dei Giganti 4. nelle nuove puntate abbiamo la possibilità di osservare i piccoli guerrieri destinati ad ereditare i poteri dei giganti ed è proprio uno di questi che ha avuto l'occasione di confessare i propri sentimenti. Scopriamo come.

Nonostante le sporadiche apparizione dei protagonisti delle precedenti stagioni, il nuovo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 sembra preannunciare una tempesta, nel frattempo però abbiamo avuto la possibilità di osservare da vicino le vite dei ragazzini scelti come successori degli utilizzatori del potere dei giganti. Recentemente abbiamo già spiegato l'obiettivo di questi giovani nonché il ruolo di Reiner in L'Attacco dei Giganti 4, ciò che sembra essere certo è che ad ereditare il potere del Gigante Corazzato sarà Gabi, la cugina del suo attuale possessore.

La ragazza infatti nel primo episodio della serie è riuscita abilmente a portare l'esercito di Marley alla vittoria confermandosi così la favorita per la successione. Falco però sembra essere intenzionato a superare la propria compagna ed ad ottenere l'agognato potere nel tentativo di salvarla. Tale abilità infatti riduce drasticamente gli anni di vita di chi ne è in possesso.

Nell'ultimo episodio abbiamo assistito ad una corsa nella quale il ragazzino riesce finalmente a superare Gabi, dopo di che, non riuscendo a trattenere i propri sentimenti, le rivela il motivo per il quale punta ad ottenere il Gigante Corazzato. Nonostante ciò però la ragazza non riesce a capire cosa intenda Falco col volerla salvare, la piccola guerriera infatti considera un onore poter servire la nazione con l'aiuto della tanto desiderata capacità.

