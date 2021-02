L'Attacco dei Giganti 4: Connie, Jean e Historia sono magnifici nei nuovi sketch di MAPPA

Nel corso della giornata di ieri, in Giappone e Nord America è andata in onda la puntata numero dieci de L'Attacco dei Giganti, intitolata "Ragionamento giusto". Come tutte le settimane, l'episodio ha ricevuto una straordinaria accoglienza sui social, e MAPPA ha colto l'occasione per ringraziare con due sketch aventi come protagonisti Connie, Jean e Historia.

La prima immagine mostra Connie e Jean al lavoro per la costruzione di una nuova infrastruttura, mentre la seconda è un key frame ritraente Historia, una delle protagoniste del nuovo episodio. Vi ricordiamo che la puntata arriverà in Italia domani, 16 febbraio 2021, alle ore 9:00 su VVVVID e nel primo pomeriggio su Prime Video.

L'Attacco dei Giganti ha compiuto il giro di boa la scorsa settimana con l'episodio 9, e questa nuova puntata adatta i primi due capitoli del Volume 27, intitolati "Guide" e "Ragionamento giusto". Il prossimo episodio - intitolato "Impostore" - completerà l'adattamento del Volume in questione trasponendo gli eventi raccontati nei capitoli 109 e 110.

L'Attacco dei Giganti si concluderà con la trasmissione dell'episodio numero 16, e successivamente MAPPA svelerà il modo in cui intende completare l'adattamento anime. La serie è attualmente la più richiesta negli USA, sopra The Mandalorian e WandaVision, quindi non è da escludere la possibilità di un lungometraggio conclusivo per capitalizzare sul suo incredibile successo.