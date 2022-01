L'Attacco dei Giganti 4, cosa è successo a Zeke dopo il tentato suicidio?

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 ha spiegato come Zeke Yeager alla fine sia sopravvissuto al suo attacco suicida contro Levi Ackerman con il nuovo episodio della serie. La prima parte della quarta e ultima stagione aveva lasciato le vicende con degli enormi cliffhanger l'anno scorso.

Non solo Eren Yeager aveva intenzione di affrontare sia Eldia che Marley con le sue forze, ma i destini di alcuni dei personaggi più apprezzati dai fan come Levi erano stati lasciati in sospeso. Sembrava una fine definitiva quella scelta da Zeke, ma abbiamo visto subito che è stato in grado di sopravvivere con sua grande sorpresa.

L'ultima volta che avevamo visto Zeke, era stato messo nel ventre aperto di un Gigante. Con il ritorno della quarta e ultima stagione, è stato confermato che Zeke è davvero sopravvissuto dopo aver preso una Lancia del Tuono direttamente in faccia.

E da quello che abbiamo visto, sembra che parte della sopravvivenza di Zeke sia dovuta al potere del Gigante Fondatore e ai Sentieri che sono stati nominati spesso nel corso della serie. Infatti, l'episodio 76 de L'Attacco dei Giganti inizia proprio con un aggiornamento su come stanno Levi e Zeke dopo il loro scontro di qualche episodio prima.

Viene confermato che Levi è in uno stato molto grave, Zeke invece è completamente guarito. Vediamo uno scheletro fumante di Gigante (presumibilmente il Gigante che ha nascosto Zeke nel proprio corpo), e Zeke che ne esce completamente guarito. Lui stesso è sorpreso di essere riuscito a recuperare così velocemente da uno stato così critico, ma ricorda di aver visto i Sentieri.

E non solo, rivela di aver visto una giovane ragazza all'interno dei Sentieri che sembra aver rimodellato il suo corpo grazie al terreno del luogo. Afferma inoltre che gli è sembrato fosse passato contemporaneamente un solo istante e un'eternità all'interno di quello spazio indefinito. Si chiede se effettivamente il posto in cui è stato erano i Seniteri oppure no, sollevando anche diverse domande negli spettatori.

Cosa potremo aspettarci da questi Sentieri dal resto della serie? È anche curioso vedere che il potere dei Giganti è arrivato a salvarlo e a ricostruire completamente il suo corpo, il che è diverso dal tipo di rigenerazione "automatico" che i possessori dei poteri dei Giganti hanno già mostrato nella serie.

Ma cosa ne pensate della rapida sopravvivenza di Zeke? Cosa significa davvero il suo legame ai Sentieri per il grande progetto di lui e Eren per il futuro? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi de L'Attacco dei Giganti su Crunchyroll.