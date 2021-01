L'Attacco dei Giganti 4: un cosplay del nuovo Armin in due foto di Etsu Cos

Dopo un timeskip di svariati anni, ogni autore tende a cambiare più o meno leggermente l'aspetto di un personaggio per dare un senso di crescita. Ciò è avvenuto anche a molti personaggi de L'Attacco dei Giganti 4, che stiamo conoscendo e rivedendo pian piano mentre gli episodi vanno avanti.

Ciò che ci ha mostrato l'episodio 7 de L'Attacco dei Giganti 4 pubblicato su VVVVID da qualche giorno è il nuovo Armin Arlert. Come tutti i suoi compagni, il personaggio è cresciuto nel corso degli anni passati dall'arrivo al mare e l'invasione di Marley. Ora si presenta con i capelli più corti e uno sguardo molto più rassegnato di prima, complice anche l'ottenimento del Gigante Colossale dopo aver divorato Bertholt.

Il nuovo Armin appare in un cosplay pubblicato dalla cosplayer Etsu che è possibile vedere in basso. Nelle foto vediamo la trasformazione avvenuta al personaggio e che in parte riprende la scena sulla barca de L'Attacco dei Giganti 4x07 dove Armin si toglie il cappuccio prima di far esplodere il potere del suo gigante. Oltre ai capelli biondi e alla divisa, la cosplayer Etsu inserisce molti dettagli sul viso grazie al trucco, mostrando l'aspetto di Armin dopo aver appena smesso di usare la forza del Gigante Colossale.



L'Attacco dei Giganti 4 proseguirà la storia ogni martedì su VVVVID e Amazon Prime Video con sottotitoli in italiano.