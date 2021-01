L'Attacco dei Giganti 4: Cosplayer crea il Gigante Martello con la tecnica di bodypaint

Dopo aver visto la preview della prossima puntata de L'Attacco dei Giganti 4, vi segnaliamo questo cosplay incentrato su un personaggio conosciuto nel corso dei nuovi episodi, ricreato con la tecnica del bodypaint.

In calce alla notizia trovate il post condiviso su Instagram da @jojorassan, cosplayer e make up artist brasiliana che ha voluto dare vita al personaggio del Gigante Martello. Come sapete, il membro della famiglia Tybur ha cercato di fermare Eren, sfidandolo grazie ai poteri del suo gigante, anche se lo scontro tra i due è stato breve. Nonostante sia apparsa per poche puntate, la sorella minore di Willy ha colpito i numerosi appassionati dell'opera di Hajime Isayama, in particolare grazie all'originale design e alle abilità del gigante. La cosplayer ha quindi ricreato le fattezze del mostro usando la tecnica del bodypaint, ricevendo oltre duemila Mi Piace e più di 70 commenti.

Ricordiamo che l'ottava puntata dell'anime prodotto dallo Studio Mappa sarà disponibile su VVVVID e su Prime Video a partire da martedì 2 febbraio, in versione sottotitolata in italiano. Come avete potuto leggere nella nostra recensione del settimo episodio de L'Attacco dei Giganti 4, la parte conclusiva dell'opera si conferma ricca di azione e colpi di scena, mentre gli appassionati sono ansiosi di scoprire come si concluderanno le avventure di Eren e degli altri personaggi conosciuti nelle pagine del manga.