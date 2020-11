L'Attacco dei Giganti 4: parte un countdown in attesa del primo episodio

Mancano ormai pochi giorni a quando verrà reso disponibile su svariate piattaforme L'Attacco dei Giganti 4 e lo staff di produzione ha deciso iniziare un countdown mostrando degli sketch. Vediamo il primo.

La quarta stagione della trasposizione animata del manga di Hajime Isayama verrà trasmessa in Giappone a partire dal 7 Dicembre. Contemporaneamente molti distributori di differenti paesi renderanno disponibile l'attesissimo anime, da noi in Italia sarà VVVVID a offrirci la possibilità di seguire L'Attacco dei Giganti 4 a partire dal 8 Dicembre. I fan sono in grande fermento e lo staff dello studio MAPPA, che ha preso il posto di Wit Studio nella produzione della serie, ha deciso di dare inizio ad un conto alla rovescia presentandoci ogni giorno un nuovo disegno fino al momento in cui potremmo finalmente godere delle animazioni del nuovo adattamento.

Nel Tweet riportato al termine della news possiamo osservare il primo sketch, pubblicato a distanza di 7 giorni dal grande evento e disegnato da Manabu Akita, il direttore dell'animazione. Nell'illustrazione possiamo osservare alcuni dei nuovi personaggi che ci verranno presto mostrati nell'anime.

Molti appassionati si sono preoccupati a seguito dell'annuncio del cambio di studio d'animazione e purtroppo non sono molti i dettagli pubblicati dallo stesso sull'opera ormai imminente. Tra le ultime novità vi riporto le prime immagini rese disponibili da MAPPA del Gigante Corazzato realizzato in CGI.