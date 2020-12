L'Attacco dei Giganti 4: il countdown ricorda l'imminente pubblicazione del primo episodio

Ormai il tempo rimanente alla pubblicazione di L'Attacco dei Giganti 4 è agli sgoccioli e prosegue il conto alla rovescia organizzato dallo staff di produzione della serie. Andiamo a vedere la nuova illustrazione.

Gli appassionati dell'opera di Hajime Isayama sono in trepidante attesa per la quarta trasposizione animata del manga che già nel 2011 vinse il Premio Kodansha per la categoria miglior manga Shonen. Le animazioni saranno prodotte dallo studio MAPPA che negli ultimi giorni sta svelando alcuni dettagli dietro le quinte della creazione, come ad esempio il fatto che quasi tutti i giganti, in L'Attacco dei Giganti 4, saranno realizzati in CGI.

Purtroppo, oltre alla visione di un trailer per L'Attacco dei Giganti 4 diffuso al termine di Maggio 2020, per i fan non ci sono state molte occasioni per osservare l'operato del nuovo studio, il quale ha sostituito il precedente Wit Studio nel nuovo adattamento animato. Questo contribuisce al clima di impaziente attesa che coinvolge tutto il fandom e che nell'ultima settimana è alimentato anche da un countdown condiviso dallo stesso staff di produzione.

Ogni giorno, infatti, gli addetti ai lavori dell'anime stanno condividendo sui social un'illustrazione ricordando agli spettatori il tempo rimanente alla pubblicazione del primo episodio della serie. In fondo a questa news è riportata la nuova immagine in cui possiamo vedere Gabi, personaggio che verrà presentato durante la quarta stagione, mentre ricorda all'osservatore di non perdersi l'evento fissato tra 3 giorni. Come ogni artwork anche questo è stato disegnato da una personalità chiave nella produzione della trasposizione: Yusuke Tannawa, screen designer e produttore della 3DCG.

Voi siete in attesa della nuova stagione? Cosa ne pensate della nuova illustrazione? Scrivetecelo nei commenti.