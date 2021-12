L'Attacco dei Giganti 4, Crunchyroll promuove la Parte 2 con un nuovo drammatico trailer

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti ha concluso la sua prima metà di episodi all'inizio di quest'anno, e ora che l'anno sta finalmente volgendo al termine, i fan stanno iniziando a guardare avanti a tutti i nuovi anime in arrivo nel 2022.

Gran parte dell'attenzione si è concentrata sull'attesissimo ritorno de L'Attacco dei Giganti 4, che si mostrerà con la seconda parte della sua quarta e ultima stagione a gennaio. È probabilmente il ritorno più atteso di tutto il prossimo anno.

L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 debutterà il 9 gennaio in Giappone e Crunchyroll trasmetterà la nuova stagione in streaming insieme a Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, LATAM, Europa, Medio Oriente e territori russi.

Purtroppo il leak che ci prometteva un nuovo trailer de L'Attacco dei Giganti 4 si è rivelato falso. Fortunatamente, per aiutare a celebrare l'imminente premiere e dare ai fan un intenso resoconto di tutto ciò che è avvenuto finora, Crunchyroll ha realizzato un cupo e drammatico trailer per il grande ritorno de L'Attacco dei Giganti. Potete vederlo qui sopra e prepararvi anche voi per gennaio.

L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 inizierà con l'episodio 76 della serie, intitolato "Judgment". Si riprenderà dal cliffhanger che ha visto Eren dichiarare guerra non solo alle forze invadenti dei Marleyani, ma anche al suo territorio nativo, Eldia. È fin troppo chiaro che c'è qualcosa di sinistro sotto a tutto quello che sta succedendo e che vedremo negli episodi finali.

Crunchyroll descrive ufficialmente i prossimi episodi così: "Sono passati quattro anni da quando il Corpo di Ricerca ha raggiunto la costa, e il mondo sembra diverso ora. Le cose si stanno facendo sempre più calde, mentre il destino del Corpo di Ricerca - e del popolo di Paradis - è finalmente stabilito. Tuttavia, Eren è scomparso. Riuscirà a riapparire prima che le tensioni secolari tra Marleyani ed Eldiani sfocino nella guerra di tutte le guerre?"

Cosa ne pensate? Siete eccitati per il ritorno de L'Attacco dei Giganti per la seconda metà della sua stagione finale? Cosa ne pensate della prima metà degli episodi di quest'anno? Cosa sperate di vedere alla fine dell'anime?

