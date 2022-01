L'Attacco dei Giganti 4 e Demon Slayer 2, la domenica è il miglior giorno per i fan

La seconda stagione di Demon Slayer vede Tanjiro e i suoi amici districarsi attraverso il Distretto a Luci Rosse, cercando di salvare le mogli del Pilastro del Suono Tengen Uzui. La stagione finale de L'Attacco dei Giganti promette invece di chiudere l'ormai cupo franchise con l'ultima battaglia tra Eldia e Marley.

Entrambe queste serie rilasciano i propri nuovi episodi la domenica e quindi molti fan degli anime considerano questo giorno come il migliore della settimana, con entrambe le serie che regalano ai fan dei momenti ad alto contenuto emotivo.

Le uscite settimanali nel mondo degli anime non sono così frequenti in occidente, Netflix cerca sempre di rilasciare le proprie serie in grandi blocchi piuttosto che attenersi allo stile tradizionale delle serie in Giappone. Per esempio, il servizio di streaming ha deciso di rilasciare dodici episodi contemporaneamente de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean il mese scorso.

Con più servizi di streaming che si tuffano nel mercato degli anime, sarà interessante vedere come le future pubblicazioni si evolveranno e se più piattaforme continueranno a optare per uscite in blocchi o se passeranno alle uscite settimanali.

L'utente di Reddit Izana_7 ha perfettamente catturato il sentimento che molti fan di anime stanno provando in questi giorni, creando un esilarante meme a tema The Office con immagini di Attack On Titan e Demon Slayer che trovate in calce alla notizia. Per le prossime settimane, gli appassionati si dovranno districare tra il Distretto a Luci Rosse e la battaglia tra Paradis e Marley ogni domenica.

Ironicamente, sia Demon Slayer che Attack On Titan hanno circa lo stesso numero di episodi nelle loro rispettive stagioni e gli studi Ufotable e MAPPA stanno dando il massimo per gli spettatori. Demon Slayer è ancora fresco del successo del suo primo lungometraggio. In Italia Demon Slayer: il Treno Mugen arriva nelle sale cinematografiche proprio in questi giorni.

Il franchise creato da Hajime Isayama non ha ancora un vero e proprio film dedicato ma conoscendo il numero esatto di episodi de L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2, possiamo immaginare che la saga terminerà con un enorme film conclusivo.

Quale tra le due serie anime siete più entusiasti di vedere la domenica? Avete già guardato gli episodi usciti finora? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 e di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.