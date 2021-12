L'Attacco dei Giganti 4: nuovi dettagli sull'episodio 76, ecco quali capitoli adatterà

La stagione conclusiva dell'Attacco dei Giganti è particolarmente attesa da gran parte della community appassionata all'opera di Hajime Isayama, e a distanza di pochi giorni ormai dal ritorno dell'anime, previsto per il 9 gennaio 2022 in Giappone, sul web continuano a circolare leak, informazioni e spoiler sulle prime puntate.

Tra discussioni riguardanti il numero di puntate necessarie a racchiudere tutti gli eventi del manga, e le aspettative per il finale, gli insider stanno giocando molto sulle aspettative della community, rivelando in anteprima delle sinossi piuttosto dettagliate dell'episodio 76, ed evidenziando anche delle scene singolari scelte per l'ending. Dal titolo "Giudizio", la puntata in questione riprende da dove si era conclusa la mid season, dall'assalto ad Eren, ormai considerato un nemico pubblico.

Allo stesso modo, segue gli eventi dell'omonimo capitolo del manga, in cui Eren, una volta trasformatosi nel Gigante d'Attacco affronta il Gigante Mascella e successivamente il Gigante Corazzato. Lo scontro tra Jaeger e Reiner in particolare era stato anticipato dal trailer della puntata, ma stando a quanto specificato da @Spanku_u nel post che trovate in calce, verrà adattato anche il capitolo 118.

Ciò si lega ovviamente all'apparizione sul campo di battaglia di Zeke come Gigante Bestia, arrivato in tempo per aiutare suo fratello e iniziare l'attacco a sorpresa che darà definitivamente inizio alla guerra.