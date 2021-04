L'Attacco dei Giganti 4: la dichiarazione di guerra di Eren nella figure di Chikara Studio

L'Attacco dei Giganti 4 ha cambiato le carte in tavole del capolavoro di Hajime Isayama presentandoci una realtà ben diversa dalle Mura che per tanto tempo avevano caratterizzato le avventure del Corpo di Ricerca. L'evento più memorabile, secondo alcuni fan, è stata la dichiarazione di guerra di Eren.

Il confronto tra Eren e Reiner è stato il frutto di un piano ben studiato del protagonista che ha sottratto le informazioni fingendosi una vittima di guerra per poi sfruttarle a suo vantaggio durante l'evento predisposto dalla famiglia Tybur.

Chikara Studio aveva già sfruttato quell'evento per presentare qualche settimana fa un modellino in scala, i cui preordini sono andati a ruba, che reinterpretava la celebre locandina de L'Attacco dei Giganti 4. La loro nuova creazione, questa volta, mostra i due differenti lati di Eren, quello intento a discutere con Reiner in un confronto verbale mozzafiato, e la successiva dichiarazione di guerra. Il modellino, infatti, ritrae il protagonista seduto sullo sgabello con alle spalle un muro da cui emerge il suo Gigante d'Attacco. La compagnia non ha ancora annunciato il costo per questa statuetta in scala 1/7, ma voci di corridoio parlano di una cifra non inferiore ai 350 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo modellino in scala a cura di Chikara Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Prima di salutarvi vi rimandiamo al nostro breve speciale che riassume tutto ciò che sappiamo sul live action de L'Attacco dei Giganti.