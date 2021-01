L'Attacco dei Giganti 4: la distruzione continua nella preview dell'episodio 7

Mentre la quarta stagione dell'Attacco dei Giganti continua a dividere la community, da una parte per l'intrigante storia creata da Hajime Isayama, e dall'altra per il lavoro di studio MAPPA, la preview del prossimo episodio ha mostrato la brutalità di Eren e del Gigante Bestia, che continuano imperterriti l'attacco diretto alla nazione di Marley.

Dopo i primi episodi, caratterizzati da un'atmosfera apparentemente tranquilla, in cui l'attenzione è stata posta principalmente sui nuovi soldati della nazione di Marley, il Corpo di Ricerca e l'isola di Paradis hanno sferrato il loro micidiale attacco. A guidare l'assalto è stato lo stesso Eren Jaeger, infiltratosi nella nazione, in cui ha finto di essere un veterano ferito, per avvicinarsi al giovane Falco e organizzare in maniera perfetta la terribile imboscata, che ha portato alla morte del leader Willy Tybur.

Nonostante l'intervento del Gigante Martello abbia creato diversi problemi allo stesso Jaeger, trasformato nel Gigante d'Attacco, la distruzione seminata dal protagonista continua, e sembra essere sempre più vicina ai Guerrieri di Marley. Dal titolo "Assalto" nell'episodio 66 della serie Gabi e Falco tentano di fuggire dalla furia devastante di Zeke ed Eren, mentre la preview, che trovate in calce, sembra suggerire l'improvviso intervento di Reiner sul campo di battaglia.

Ricordiamo che i problemi legati alla produzione di MAPPA cominciano a farsi sentire, e vi lasciamo ad una spiegazione del brillante piano di Willy Tybur.