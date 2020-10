L'Attacco dei Giganti 4 sarà diviso in due parti? Il regista condivide un indizio

Dopo mesi di silenzio, i fan hanno potuto gioire finalmente per l'annuncio ufficiale: L'Attacco dei Giganti 4 arriverà a dicembre 2020. Mancano poche settimane all'esordio dell'ultimissima stagione del manga quindi, che però rimane parzialmente misteriosa per alcuni dettagli. Uno di questi riguarda gli episodi e la loro suddivisione.

Infatti un inizio a dicembre è strano, considerato che gli anime partono principalmente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Ciò potrebbe voler dire che L'Attacco dei Giganti stagione finale riceverà più episodi del solito. Tuttavia questi potrebbero richiedere anche più tempo per la produzione, considerando anche che il manga è ancora in corso nonostante nelle fasi conclusive.

Per questo negli scorsi mesi si è vociferato di una suddivisione de L'Attacco dei Giganti 4 in due parti, una in partenza a dicembre e una in partenza a 2021 inoltrato. Una foto del regista di Studio MAPPA che si sta occupando dell'anime sembra aver convalidato questa ipotesi. Nella foto in basso potete osservare un quadernino su L'Attacco dei Giganti 4 con una penna, ma la cosa più interessante è il foglio immediatamente sottostante.

Mentre tutti i testi nelle righe sono stati cancellati, in alto a destra si legge chiaramente Final Season Part 1. Ovviamente non possiamo esserne sicuri fino a un annuncio ufficiale, ma la scelta è chiaramente emblematica. A questo punto si potrebbe anche ipotizzare una prima parte composta da 16 o 17 episodi e una seconda da 12, senza contare che qualcuno di questi potrebbe anche ricevere un minutaggio extra o doppio rispetto al solito.

Non resta che attendere qualche altra settimana per sapere se L'Attacco dei Giganti sarà davvero gestito così per la sua stagione finale.