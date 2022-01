L'Attacco dei Giganti 4, il doppiatore di Eren ha parlato del suo legame col personaggio

L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 si prospetta una stagione brutale come le precedenti. Nel primo episodio, ovvero L'Attacco dei Giganti 4x17, abbiamo visto il feroce combattimento tra Eren Yeager e Reiner nella loro forma di giganti, con quest'ultimo aiutato dai componenti dell'esercito marleyano.

Il protagonista Eren Yeager ha subito un grande cambiamento dalle prime stagioni fino a questa seconda parte della quarta. Il portatore del Gigante Fondatore ha completamente cambiato il suo pensiero quando ha scoperto che i giganti sono in realtà degli umani esterni all'Isola di Paradis, decidendo così di dover sconfiggere il nemico una volta per tutte.

Durante il doppiaggio de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, il doppiatore di Eren Yuki Kaji ha rivelato di aver empatizzato molto con il protagonista dell'opera, arrivando anche a piangere per lui. Ecco le sue dichiarazioni al canale NHK Japan: "Se sono le stesse parole, è possibile esprimerle in modo diverso? Mentre mi ponevo questa domanda per il doppiaggio, ho studiato la sensazione di vicinanza al pensiero del protagonista e mi sono reso conto della bellezza di questo manga. Il cambiamento nelle emozioni di Eren è davvero fantastico, e se ci pensi attentamente puoi comprendere il dolore che prova. Mentre leggevo la sceneggiatura e doppiavo alcune scene, non riuscivo a smettere di pensarci. Anche se conoscevo già gli eventi del manga, quando si trattava di recitare ho sentito ciò che provava Eren, e non sono riuscito a trattenere le lacrime."

Un pensiero molto profondo di Kaji, che ha davvero apprezzato l'opera di Hajime Isayama. Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria prima di vedere l'ultima parte dell'anime, ecco il video riassunto de L'Attacco dei Giganti di Everyeye.