L'Attacco dei Giganti 4, il doppiatore di Reiner sulla parte 2: 'sorpasserà la parte 1'

Con l'avvicinarsi del debutto della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 si sono moltiplicate le informazioni a riguardo in merito alla stagione finale che chiuderà definitivamente le gesta di Eren, Armin e Mikasa. Ad ogni modo, le aspettative per questi nuovi episodi sono alle stelle, anche per i doppiatori.

Dopo l'intervista alla voce di Eren, lo staff ha questa volta puntato i riflettori ad uno degli altri grandi protagonisti della final season, ovvero il doppiatore di Reiner. Yoshimasa Hosoya ha voluto alzare l'hype dei fan della saga anticipando gli spettatori al miglioramento tecnico messo in campo dallo studio di animazione MAPPA.

Il seiyuu, infatti, spiega: "man mano che la storia si avvicina al suo climax, penso che MAPPA stia per mostrare i suoi veri colori. Mi auguro che vi aspettiate qualcosa che sorpasserà la parte 1 in termini di creazioni di immagini, regia, musica, e tutte quelle cose che noi, cast e staff, abbiamo fatto."

Sembra molto sicuro di sé, dunque, la voce di Reiner che è convinto che questa seconda tranche di episodi sarà visivamente ancora più appagante della prima parte. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo, ma fino ad allora non ci resta che prendere queste parole con le dovute precauzioni in attesa della messa in onda. A tal proposito, avete saputo che l'episodio 76 de L'Attacco dei Giganti è stato leakato?