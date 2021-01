L'Attacco dei Giganti 4: i doppiatori faticano ad abbandonare i propri ruoli

Con l'inizio di L'Attacco dei Giganti 4 la trasposizione animata del manga di Hajime Isayama si avvia verso la conclusione. Sembra però che per gli interpreti inglesi dei personaggi il termine giungerà entro pochi giorni ed alcuni di loro abbiano difficoltà a dare l'addio al proprio ruolo.

Recentemente siamo venuti a conoscenza dell'imminente conclusione dell'opera cartacea ed abbiamo potuto leggere un messaggio dell'autore di L'Attacco dei Giganti, al contempo sembra che anche l'anime otterrà un proprio finale ma non sono solo i fan gli unici a dover salutare i propri personaggi preferiti. I primi a prepararsi al termine dell'incredibile racconto sono infatti i doppiatori.

In particolare Bryce Papenbrook, voce di Eren Jaeger nella localizzazione inglese, è stato intervistato presso ComicBook insieme a Josh Grelle, che interpreta Armin Arlert. Il primo, in questa occasione ha affermato: "Non ho ancora pienamente accettato che alla fine dovremo dire addio al vivere come quei personaggi in quei momenti ed a quelle esperienze. Non sono ancora venuto a patti con ciò. Voglio assaporare letteralmente ogni secondo."

Il secondo doppiatore invece sembrava aver accettato la conclusione del proprio ruolo dicendo che questo momento è sempre stato nei suoi pensieri e ricordando il detto "Tutte le cose belle devono giungere a una fine". Tuttavia anche Grelle successivamente ha ammesso che l'avvicinarsi del termine abbia fatto nascere in lui una sensazione avversa al pensiero che non potrà più interpretare il proprio personaggio.

Voi cosa ne pensate? Siete pronti a salutare i protagonisti della serie? Ricordo inoltre che sono stati svelati i titoli dei prossimi episodi di L'Attacco dei Giganti 4.