L'Attacco dei Giganti 4: le due parti finali saranno film o episodi? Il dubbio

La stagione finale de L'Attacco dei Giganti 4, adesso in mano a Studio MAPPA e non più in quelle di WIT Studio in un cambio che è stato importante e quasi epocale per la popolarità del prodotto e il suo successo, è suddivisa in più parti pubblicate nel corso degli ultimi anni. E il progetto ancora deve concludersi definitivamente.

Ci sarà una terza parte per Attack on Titan Final Season, e questa sarà anche l'ultima. Tuttavia, Studio MAPPA ha confermato che non arriverà tutta insieme, una notizia che ha colpito non poco gli spettatori e tutti gli appassionati della serie. Le motivazioni sono tante: Studio MAPPA ha un 2023 pienissimo e quindi questa scelta va nella direzione di garantire un ottimo trattamento al progetto.

Il trailer di Attack on Titan Final Season Final Part conferma quindi le due parti, in arrivo nel 2023, tuttavia ciò apre nuovi scenari per la serie. Le due parti della stagione finale de L'Attacco dei Giganti saranno episodi o film? Finora non è mai emersa una notizia che specifichi ciò. Sia nel messaggio di Studio MAPPA che in altri, non viene menzionata una trasmissione ma soltanto di anime genericamente.

Ciò significa che il 3 marzo 2023, data di uscita della prima parte, gli spettatori potrebbero trovarsi davanti un episodio anche di durata maggiore o addirittura un film per la TV, e non un episodio normale. Lo stesso vale naturalmente per la seconda parte che arriverà più tardi nel corso del 2023. Non è quindi ancora scontato il formato in cui arriverà Attack on Titan Final Season Final Part.