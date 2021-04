L'Attacco dei Giganti 4: due Titani tornano nel finale di stagione

La conclusione della prima parte de L'Attacco dei Giganti 4 ha lasciato in sospeso diverse questioni che saranno al centro degli episodi conclusivi dell'opera di Hajime Isayama. Nel frattempo scopriamo cosa è successo nelle scene conclusive del sedicesimo episodio.

Sembra tutto pronto alla sfida finale dell'opera, le forze di Marley infatti si trovano a Paradis e in pochissimo scoppia uno scontro che sarà al centro dei futuri episodi. In particolare, Eren e suo fratello Zeke sono pronti ad affrontare le forze combinate di tutti i loro avversari, ma l'arrivo di Porco e la trasformazione di Pieck sono riusciti a mettere in difficoltà il protagonista. In particolare il portatore del Gigante Mascella stava per riuscire a divorare Eren, se il suo piano fosse andato a buon fine si sarebbe trovato a contenere dentro di sé il potere del Gigante d'attacco, di quello martello e del Gigante Progenitore.

Non resta che aspettare il prossimo mese di dicembre per scoprire come si concluderà il cruento scontro: la seconda parte della quarta stagione infatti è ancora a qualche mese di distanza, lasciando i numerosi fan dell'anime a recuperare il manga di Hajime Isayama o a teorizzare quale potrebbe essere il destino dei protagonisti della serie. Se non sapete da quale numero iniziare a seguire il fumetto dell'artista giapponese, vi segnaliamo con la nostra notizia che svela a quale capitolo de L'Attacco dei Giganti corrisponde la fine dell'anime.