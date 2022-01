L'Attacco dei Giganti 4: l'ultima ending dell'anime in italiano nel video di Kobato

Studio MAPPA ha concluso lo stop durato da marzo 2021, dove erano stati proposti gli ultimi episodi de L'Attacco dei Giganti 4 parte 1. L'ultimo anime basato sull'opera di Hajime Isayama ha da poco visto l'arrivo della parte 2 che, come di consueto, ha proposto nuove sigle d'apertura e chiusura per chiudere in bellezza questa storia.

Come ending, L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 ha proposto Akuma no Ko di Ai Higuchi, una melodia molto più tranquilla rispetto all'opening, dove Eren si trova da giovane in una gabbia ma, come un uccello, sogna di scappare e volare libero nel cielo, con il video che alla fine ci mostra il ragazzo adulto, da solo e libero in un prato fiorito, simbolo della libertà ormai raggiunta. La canzone in giapponese ha ricevuto diversi milioni di spettatori su Youtube. Ma come sarebbe l'ending di Attack On Titan 4 cantata in italiano?

A proporre una sua versione ci pensa Kobato, una cantante che tra le altre aveva già cantato My War in italiano, l'opening della prima parte di quest'ultima stagione. Kobato torna con la versione in italiano di Akuma no Ko disponibile nel video in alto, con testo tradotto e adattato direttamente dal giapponese.

Intanto l'opening Rumbling ha fatto ascolti da record, con decine di milioni di ascolti.