L'Attacco dei Giganti 4, quanti episodi per la parte 2? Cosa sappiamo al momento

Si è conclusa a marzo 2021 la prima parte della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti. Un finale che non sa assolutamente di conclusione dato che Studio MAPPA si è fermato con l'inizio della battaglia conclusiva tra Marley ed Eldia, con un Eren Jaeger assoluto protagonista. E infatti, arriveranno anche altri episodi per concludere la storia.

Nella prossima stagione invernale arriverà L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, ma da quanti episodi sarà composta? La prima parte della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti è stata suddivisa in 16 episodi che hanno adattato dal volume 23 (capitolo 91) a metà del volume 29 (capitolo 116), per un totale di sei volumi e mezzo, o 26 capitoli.

Quanto rimane invece da adattare in anime? La storia di Hajime Isayama si è da poco conclusa con 34 volumi e 139 capitoli totali, più qualche pagina extra. Ciò vuol dire che restano cinque volumi e mezzo, o 23 capitoli, da adattare. Considerato che molti di questi capitoli sono ricchi di azione, è possibile che Studio MAPPA riesca ad adattare il tutto in 12 o 13 episodi senza troppi problemi o tagli. Difficile che si arrivi a 16, anche se non impossibile, ma molto dipenderà quanto verranno approfonditi certi argomenti.