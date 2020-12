L'Attacco dei Giganti 4: l'episodio 1 è stato completato solo qualche giorno fa

Per ovvi motivi, l'attenzione verso L'Attacco dei Giganti 4 è imponente e gli utenti che si stanno mobilitando per captare ogni informazione possibile sulla stagione finale hanno già trovato alcuni interessanti elementi che necessitano un approfondimento. Nella fattispecie, si dice che il primo episodio sia stato terminato solo qualche giorno fa.

Alcuni insider sono entrati in possesso in early access del primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 e ne hanno approfittato per suggerire qualche prima informazione in merito alla produzione. Dopo aver condiviso la sinossi della prima puntata e la nuova politica sulla CGI per i Giganti, alcuni utenti hanno iniziato a svelare qualche altra curiosità come le scene della opening che saranno prive di spoiler e ricche di esplosioni. Al contrario, invece, pare che la ending conterrà alcuni indizi potenzialmente spoiler.

Ma proprio a riguardo del brano d'apertura è emerso un particolare cinguettio di Ey, un insider che ha scoperto che il primo episodio dell'anime è stato ultimato soltanto lo scorso 27 novembre. A pochi giorni dal debutto della stagione finale una notizia del genere potrebbe dettare grande clamore sullo stato di salute della produzione, tuttavia è doveroso adeguare i rumor ad un'altra voce di corridoio. Pare dunque che in realtà il processo produttivo della opening sia terminato solo il 25 novembre e 2 giorni siano stati necessari allo staff per integrare il brano di apertura all'episodio 1. Se così fosse, allora è lecito aspettarsi che MAPPA sia riuscito a concludere la puntata anche diversi giorni prima del 27 e abbia atteso l'arrivo della opening prima di ultimare i passaggi finali. Resta doveroso aggiungere, tuttavia, che portare a termine la OP a soli una decina di giorni dal debutto sia comunque molto azzardato per questioni di tempistiche.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi rumor? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.