L'Attacco dei Giganti 4: il primo episodio anticipa le brutali azioni del Gigante Bestia

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti ha finalmente fatto il suo debutto. Per quanto l'attesa sia stata dilungata a causa delle problematiche relative alla produzione e al cambio di studio, da Wit a MAPPA, il primo episodio e la nuova opening hanno colpito in maniera positiva gli appassionati, rimasti sorpresi anche dai primi sviluppi.

Il primo episodio ci riporta immediatamente alla brutalità del mondo creato da Hajime Isayama, mostrandoci scene riguardanti la guerra tra Marley e le Forze Alleate del Medio Oriente. Il conflitto, che dura ormai da anni, raggiunge proprio in questa puntata il suo climax, grazie al piano attuato da Zeke Jaeger, ovvero il possessore del Gigante Bestia.

L'attacco in questione, chiamato da Reiner Bombardamento Cinetico, si mostrerà estremamente pericoloso, più di quanto il nome possa suggerire. Zeke partirà a bordo di un aereo, con persone considerate emarginate o semplicemente scarti della società, e una volta raggiunto un accampamento nemico, privati di ogni possibilità offensiva, Jaeger utilizzerà il suo potere per trasformare i passeggeri in Giganti, e lanciarli direttamente sul campo. Chi sopravvivrà avrà la possibilità di sfamarsi con gli avversari, e poi entrerà in azione lo stesso Zeke, nella sua forma da Gigante.

Ricordiamo che il primo episodio della quarta stagione è disponibile su VVVVID, e vi lasciamo al titolo e alla preview della seconda puntata, che sarà segnata dal debutto di un grande personaggio.