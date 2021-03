L'Attacco dei Giganti 4: l'ultimo episodio ha mostrato l'oscuro passato di Grisha

Gli ultimi due episodi dell'Attacco dei Giganti sono stati segnati da scene molto intense e importanti, in particolare il 74esimo che ha mostrato un flashback ambientato nella nazione di Marley, e incentrato sul padre di Eren e Zeke, Grisha Jaeger e le decisioni che hanno portato i suoi figli a diventare due delle più grandi minacce per l'umanità.

Dina Fritz, la prima moglie di Grisha, era la madre di Zeke, il quale grazie alla sua eredità genetica ha ottenuto dei poteri impressionanti rispetto agli altri Giganti apparsi nella serie. Sfortunatamente la strada per ottenere questo potere è stata molto complessa e pericolosa, piena di minacce esterne per il giovane Zeke, che voleva diventare un guerriero e ha cercato in ogni modo di evitare i terribili stili di vita dei suoi genitori.

Grisha lo ha spinto a diventare uno dei Nove Giganti, principalmente per vendicarsi della nazione di Marley per la sofferenza a cui sono destinati tutti gli Eldiani. Grisha invece passava le giornate a raccontare al figlio la vera storia del popolo di Eldia, perennemente dominati da Marley. Zeke prese però una decisione drastica, voltando le spalle ai suoi genitori, e cercando di salvare sé stesso e i suoi nonni.

Come abbiamo appreso alla conclusione della terza stagione, Grisha ha assistito alla trasformazione di sua moglie in un Gigante, per poi creare una nuova famiglia sull'isola di Paradis. Considerando le idee e l'imposizione di Grisha sulle vite di Zeke e Eren, non sorprende che questi siano diventati così pericolosi.

Ricordiamo che Levi e Zeke sono a rischio nell'ultimo episodio, e vi lasciamo alla nostra recensione degli episodi 14 e 15 della quarta stagione.