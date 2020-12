L'Attacco dei Giganti 4: il terzo episodio è online con un tuffo nel passato

Dopo attese, trailer, dichiarazioni di studio MAPPA e indiscrezioni che hanno anche fatto un po' tremare i fan, finalmente L'Attacco dei Giganti 4 è arrivato sulle televisioni giapponesi e sui servizi streaming di tutto il mondo. L'ultima stagione è ormai in trasmissione da tre settimane.

Mentre in Italia abbiamo visto L'Attacco dei Giganti 4x01 doppiata su Amazon Prime Video e VVVVID, sulle stesse piattaforme continua ad andare avanti anche la trasmissione con i sottotitoli in italiano. La scorsa volta abbiamo visto Liberio e i sentimenti di Reiner Braun, uno dei personaggi di lungo corso della storia e sopravvissuto, per abilità o fortuna, a tanti eventi. Abbiamo anche conosciuto meglio i nuovi ragazzi come Falco e Gabi, ma anche Colt, Udo e Zofia.

Oggi martedì 22 dicembre 2020 arriva sulle piattaforme nostrane un nuovo episodio. L'Attacco dei Giganti 4x03 è infatti online e si intitola "La porta della speranza". Ancora una volta il protagonista della storia è Reiner che ci porta nei suoi ricordi, andando a scandagliare tutte le cose che sono successe nel corso de L'Attacco dei Giganti ma sotto un altro punto di vista.

L'episodio numero 4 de L'Attacco dei Giganti 4 sarà trasmesso su VVVVID e Amazon Prime Video il 29 dicembre 2020.