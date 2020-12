L'Attacco dei Giganti 4, il primo episodio è anche su Prime Video

Seppur con qualche ora di ritardo, Dynit ha confermato che la premiere de L'Attacco dei Giganti 4 è disponibile anche su Amazon Prime Video, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Il primo episodio ha debuttato questa mattina su VVVVID e ora, con l'arrivo sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos, non ci sono davvero più scuse per non recuperare l'episodio.

Il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 si apre con un time-skip di ben tre anni, e mostra il prosieguo dello scontro tra Marley e gli eserciti eldiani. La nazione di Marley è intenzionata a prendere il controllo dei mari per sferrare un attacco definitivo all'isola di Paradise, dove abbiamo lasciato Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri, mentre le forze alleate difendono il Forte Slava per impedirne l'avanzata.

Nell'episodio in questione gli spettatori faranno la conoscenza di diversi volti nuovi, tra cui spiccano Falco Grice e Gabi Braun, due dei possibili successori ai Giganti Mutaforma controllati da Marley. Per il momento la nazione può fare affidamento sul Gigante Corazzato (Reiner Brown), il Gigante Bestia (Zeke Jaeger), il Gigante Mascella (Galliard) e il Gigante Carro, di cui scopriremo l'identità nei prossimi episodi.

La premiere de L'Attacco dei Giganti 4 è letteralmente al cardiopalma, e MAPPA sembra aver svolto un ottimo lavoro con delle animazioni più che soddisfacenti e un utilizzo intelligente della tecnica CGI. Vi ricordiamo anche che nel corso della giornata di ieri sono state condivise le prime anticipazioni sul secondo episodio de L'Attacco dei Giganti 4.