L'Attacco dei Giganti 4: l'ultimo episodio è un richiamo alla seconda stagione?

Nell'ultima puntata di L'Attacco dei Giganti 4 abbiamo potuto assistere alla dichiarazione di guerra ed ad alcuni terrificanti risvolti della storia. Ecco come però certe scene hanno richiamato alla mente dei fan alcuni eventi presenti nella seconda stagione.

Nel corso dell'episodio 5 Reiner incontra Eren nel piano interrato di un edificio rimanendo terrorizzato dalla presenza del ragazzo dotato del potere del Gigante d'Attacco. Il guerriero infatti è conscio dei sentimenti di vendetta che il protagonista nutre per lui che in passato fu la causa della morte di sua madre e, trovandoselo davanti, ha continuato a temere le sue azioni che avrebbe potuto scatenare la morte di numerosi civili. Purtroppo, per l'uomo in grado di trasformarsi nel Gigante Corazzato, non è stato possibile evitare il terribile evento che ha portato alla conclusione della puntata di L'Attacco dei Giganti 4, negli ultimi attimi però molti spettatori hanno ricordato alcuni avvenimenti della seconda stagione.

Nella sopracitata parte della storia non era ancora stato svelato il mistero dei giganti ma venne rivelata l'identità di coloro che erano in possesso dei poteri dei titani Colossale e Corazzato, lasciando Eren turbato dalla scoperta.

Nel Tweet Riportato in fondo a questa news ci viene fatta notare la similitudine tra il momento in cui Reiner stava attivando il proprio potere durante la seconda stagione animata e la scena in cui il protagonista ha scatenato la propria abilità contro lo spaventato guerriero di Marley. Quest'ultima sembra essere un ribaltamento della situazione presentata nella prima immagine. Voi cosa ne pensate?

Infine ricordo che è stata preannunciata la morte di un personaggio in L'Attacco dei Giganti 4.