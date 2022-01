L'Attacco dei Giganti 4, il primo episodio è tra i più sanguinari dell'intera serie

Anche se L'Attacco dei Giganti è per lo più focalizzato sulle storie dei protagonisti, sui dialoghi, sulle scelte, sui misteri e sul dramma umano, questo non significa che la serie sia priva di momenti gore. Anzi, fin dalla prima stagione, si è guadagnato la reputazione di anime dai forti contenuti violenti e sanguinari.

In effetti, però la prima parte della quarta stagione si è concentrata decisamente di più sulla vita al di là delle mura nel distretto di Liberio a Marley per poi mostrarci anche gli intrighi politici di Eldia dopo la diserzione di Eren. Ma grazie a questa prima puntata, l'anime è tornato alle sue vecchie abitudini e ha mostrato quello che potrebbe essere il suo episodio più cruento finora.

Il tutto ha preso il via questa settimana, quando la quarta stagione di Attack on Titan è tornata con un episodio enorme. Dopo averci lasciato con diversi cliffhanger, i fan sono stati accolti con l'apertura dell'assalto di Marley a Eldia. I fan hanno visto iniziare la rivincita di Eren e Reiner ne L'Attacco dei Giganti 4x17. E mentre la loro battaglia si svolgeva, Studio MAPPA ha fatto emergere un altro tipo di guerra tra Marleyani e Yeageristi.

Come potete vedere in fondo alla notizia, i fan sono rimasti sbalorditi da come sono stati mostrati gli scontri tra i militari. Attack on Titan ha mostrato tante battaglie prima di questa, ma la terza stagione, ad esempio, ha spesso censurato i suoi momenti più brutali. Ma Studio MAPPA sembra avere una politica diversa per quanto riguarda ciò che decidono di mostrare agli spettatori.

Questo primo episodio di seconda metà stagione non solo non si è limitato con lo spargimento di sangue, ma ha anche mostrato più morti a schermo che mai. Abbiamo persino visto uno Yeagerista trasformare il suo equipaggiamento di manovra tridimensionale in uno strumento di morte per uccidere un soldato nemico, e non è stato facile da guardare.

Certo, la lotta tra i giganti è stata in ogni caso brutale, ma appare meno impattante che vedere due uomini combattere fino alla morte su un campo di battaglia. I fan non erano pronti al primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 e sono stati presi alla sprovvista dalla violenza della puntata.

Avete notato anche voi quanto violento sia stato questo primo episodio? Pensate che Attack on Titan continuerà ad essere così violento? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi de L'Attacco dei Giganti 4 su Crunchyroll.