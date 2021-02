L'Attacco dei Giganti 4: Eren sembra un dipinto in una cover ufficiale

Nonostante tutti i problemi di produzione de L'Attacco dei Giganti 4, Studio MAPPA si sta difendendo con le unghie e con i denti per realizzare un prodotto che risponda alle aspettative dei fan. Eren è completamente cambiato dalla battaglia per il Distretto di Shiganshina e incredibili sviluppi sembrano per affiorare.

Nonostante tutti i timori degli ultimi mesi, a conti fatti la stagione finale de L'Attacco dei Giganti sta accogliendo le aspettative dei fan tra epicità e momenti dal cardiopalma. Ad ogni modo, le puntate rimanenti all'anime non sono minimamente sufficienti per adattare i numerosi capitoli del manga e per questo in rete hanno già iniziato a sovrapporsi le prime voci di corridoio sul futuro del franchise. Nella giornata di ieri, AlloCiné ha svelato che un progetto cinematografico è in cantiere per L'Attacco dei Giganti, sintomo che Studio MAPPA e i produttori vogliono concludere l'opera in grande stile e sul grande schermo.

Nelle scorse ore, lo staff ha inoltre presentato la cover ufficiale del CD del brano di chiusura dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. I fan hanno notevolmente apprezzato questa inedita illustrazione che fa di Eren un meraviglioso dipinto, l'ideale per utilizzarla come wallpaper del vostro smartphone. Prima di salutarvi, ripercorriamo gli ultimi sviluppi della storia con il piano di Zeke rivelato nell'ultimo episodio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa cover ufficiale, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.