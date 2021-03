L'Attacco dei Giganti 4: Eren contro tutti nel nuovo, esplosivo trailer di Crunchyroll

Soli tre episodi ci separano dalla conclusione de L'Attacco dei Giganti 4, e in vista dell'epico season finale, Crunchyroll US ha pubblicato un esplosivo trailer dedicato al protagonista dell'opera. La clip mostra alcune delle scene migliori della quarta stagione dell'anime, con tanto di richiami ai primi episodi e una piccola anteprima di ciò che verrà.

La stagione finale de L'Attacco dei Giganti si concluderà con la trasposizione del capitolo 116, incluso nel Volume 29 del manga. L'opera conta 32 Volumi disponibili più uno conclusivo in uscita tra pochi mesi, e per il momento non è ancora noto come MAPPA intenda concludere l'adattamento. L'ipotesi più probabile sembra essere quella di un film, magari diviso in due parti, ma per ricevere una conferma dovremo aspettare il panel organizzato per l'Anime Japan 2021.

In tutti i casi, questi ultimi episodi metteranno in scena una svolta narrativa di proporzioni colossali, e faranno sicuramente spiccare il volo alle già ottime vendite del manga. L'opera del resto si è classificata quinta nella classifica Oricon di febbraio con oltre 650.000 copie piazzate, un risultato eccezionale se consideriamo che i suoi diretti concorrenti sono Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e ONE PIECE, tre manga che al momento appaiono irraggiungibili per chiunque.

Sul fronte anime, invece, nessuno sembra reggere il confronto, visto che L'Attacco dei Giganti è dallo scorso dicembre la serie più vista e chiacchierata al mondo, sia in Giappone che in occidente. Un successo più che meritato per tutti gli sforzi di Isayama e MAPPA.

E voi cosa ne pensate di questo final trailer? Vi piace? Fateci sapere le vostre impressioni lasciando un commento nel riquadro sottostante!