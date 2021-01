L'Attacco dei Giganti 4: Eren e Reiner sono nuovamente pronti a scontrarsi

Nelle ultime puntate di L'Attacco dei Giganti 4 è scoppiata una guerra tra la nazione di Marley e gli eldiani dell'isola di Paradis. Questi ultimi anno fatto la prima mossa e mentre regna la devastazione nel campo di Liberio, un guerriero si staglia dinnanzi al Gigante d'Attacco.

In seguito ad un timeskip di quattro anni Eren e Reiner si sono incontrati nuovamente all'interno di una cantina presente sotto al palco in cui si è tenuto il discorso di Willy Tybur. Durante questa riunione l'ex compagno d'armi del protagonista era visibilmente terrorizzato arrivando a chiedere al proprio interlocutore di porre termine alla propria vita. Purtroppo però nel momento in cui il capofamiglia dei Tybur dichiara guerra agli abitanti dell'isola inizia l'attacco di Eren che, distruggendo il campo di Liberio, nell'ultimo episodio pubblicato di L'Attacco dei Giganti 4 ha affrontato i più forti titani in un'epica battaglia.

In aiuto al Gigante d'Attacco sono intervenuti anche i soldati dell'Armata Ricognitiva che in poco tempo hanno messo fuori gioco il Gigante Bestia ed il Carro. In seguito il protagonista è riuscito ad impossessarsi del Titano Martello e ad abbatter il Mandibola. Come vediamo nel Tweet riportato al termine di questa news la puntata termina con l'arrivo di un nuovo guerriero in difesa di Galliard, il quale non è altri che Reiner nei panni del Gigante Corazzato. L'ultima parte del video mostra invece la preview dell'ottavo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 in cui ricordo essere presente un colpo di scena.

Durante tutta la battaglia il possessore del Corazzato era rimasto trasformato solo parzialmente riuscendo a difendere Falco dal crollo dell'edificio causato da Eren, tuttavia avendo perso la voglia di vivere è rimasto in uno stato quasi incosciente e sono state proprio le grida del giovane marleyano e di Gabi a donargli la volonta di rialzarsi e proteggere i propri compagni.

È quindi probabile che nella prossima parte della storia si assisterà ad uno scontro tra il Gigante d'Attacco e quello Corazzato. Voi cosa ne pensate? Siete in attesa di assistere a questo combattimento? Scrivetecelo nei commenti.