L'Attacco dei Giganti 4 esclusiva assoluta su Crunchyroll? L'azienda risponde

Dopo tanti anni in mano a VVVVID, L'Attacco dei Giganti cambia casa definitivamente. Mentre la prima parte della quarta stagione è stata offerta sottotitolata e doppiata in italiano sia sul portale nostrano che su Amazon Prime Video, L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 arriverà su Crunchyroll. Ciò ha fatto sorgere diverse domande tra il pubblico.

In molti hanno commentato le loro perplessità o dubbi su questa acquisizione, dato che rispetto al passato è difficile vedere l'arrivo su altre piattaforme, con Crunchyroll sempre pronta a rispondere. Sulla pagina italiana, recentemente c'è stato un altro commento di un utente che fa intuire il percorso futuro de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 sui vari servizi di streaming.

Un utente chiede infatti se, come succedeva in passato, L'Attacco dei Giganti arriverà anche su Netflix in futuro. L'azienda arancione risponde però che L'Attacco dei Giganti è un'esclusiva completamente di Crunchyroll, riducendo a quasi zero le possibilità che le altre piattaforme in futuro possano inserire gli episodi in catalogo. Sarà quindi necessario abbonarsi a Crunchyroll per seguire gli ultimi episodi della serie anche in futuro, dato che, secondo le ultime informazioni, l'azienda potrebbe scegliere di rendere disponibile L'Attacco dei Giganti 4 soltanto per gli utenti premium.