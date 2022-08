L'Attacco dei Giganti 4, evento speciale a novembre: novità sulla parte 3 a breve?

Per la terza ed ultima parte de L'Attacco dei Giganti 4 dovremo aspettare ancora un paio di mesi visto che il debutto dei nuovi episodi sono previsti all'inizio del 2023. Lo staff sta lavorando duramente all'ultima tranche di puntate e a breve potrebbe iniziare a rivelare dettagli inediti.

Le aspettative per l'ultima parte de L'Attacco dei Giganti 4 sono altissime visto che andrà a concludere definitivamente l'adattamento televisivo del capolavoro di Hajime Isayama. A discapito delle critiche e delle polemiche sulla produzione, Studio MAPPA ha garantito alla stagione finale un degno comparto tecnico, curato anche nella resa dei modelli 3D dei Giganti con la computer grafica.

Ad ogni modo, tra qualche mese il silenzio sullo stato dei lavori sembra essere destinato a concludersi dal momento che MAPPA ha annunciato per il 13 novembre un evento speciale interamente dedicato. Non sappiamo cosa aspettarci dalla manifestazione, tuttavia è lecito attendersi un trailer promozionale e una nuova key visual ufficiale. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per le conferme del caso, nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervi alcun aggiornamento sulla final season.

Secondo voi, invece, il 13 novembre vedremo il nuovo trailer de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 3? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.