L'Attacco dei Giganti 4: una fan art ci mostra il poster dal punto di vista di Eren

Dopo una lunga attesa, i fan dell'opera di Hajime Isayama hanno finalmente potuto ammirare il trailer de L'Attacco dei Giganti 4, insieme ad una prima key visual, che un appassionato ha voluto usare come ispirazione per questa fan art.

Trovate il tweet condiviso dall'artista in calce alla notizia, presente sul suo profilo Twitter @yaziri_shin, che immagina quale sarebbe il punto di vista di Eren all'interno dell'illustrazione mostrata per la prima volta dallo Studio Mappa, che si occuperà di trasporre la parte conclusiva di uno dei manga più famosi degli ultimi anni.

In poche ore la fan art è riuscita ad ottenere più di mille Mi Piace, insieme a numerosi messaggi di apprezzamento nei confronti della trovate del disegnatore, che ha voluto mostrare a tutti quale sarebbe il punto di vista del protagonista della serie. A colpire i fan è anche la tecnica usata, particolarmente adatta a illustrare la dinamicità del momento. Mentre secondo diversi rumor le puntate inedite saranno disponibili già il prossimo ottobre, rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali che ci faranno sapere quando sarà possibile vedere gli episodi che chiuderanno definitivamente la storia di Eren e degli altri. Nel frattempo vi lasciamo con questo nostro articolo che parla delle altissime aspettative per L'Attacco dei Giganti 4.