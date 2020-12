L'Attacco dei Giganti 4: fan divisi in due sulla CGI, era davvero così male?

Che l'utilizzo in tono massiccio della CGI avrebbe destato non poco clamore a seguito del debutto de L'Attacco dei Giganti 4 era in realtà parecchio scontato. La community ha infatti reagito in due modi completamente opposti al comparto tecnico di studio MAPPA, nella fattispecie sull'utilizzo della computer grafica.

Condannare un'intera puntata, o un'intera stagione da un solo episodio, sminuisce quello che in realtà è un lavoro particolarmente curato. Nonostante lo studio sia a lavoro su più progetti contemporaneamente, seppur con membri dello staff per lo più tutti diversi tra loro, MAPPA ha risposto all'appello con vigore rilasciando un primo episodio visivamente spettacolare a fronte di una produzione dallo stretto margine di tempo.

In realtà, vi avevamo già preannunciato che L'Attacco dei Giganti 4 avrebbe sfruttato in maniera massiccia la CGI per i giganti, tecnica estremamente utile quando il tempo stringe. Tuttavia, per quelli che sono gli standard e la media della computer grafica in Giappone, il risultato messo in caso da MAPPA è in realtà sbalorditivo oltre che estremamente furbo. I modelli, infatti, rinunciano ai contorni del Gigante Colossale per simulare la tecnica tradizionale, così come tentato in maniera piuttosto fallimentare da Wit Studio nelle passate stagioni, ma si aggrappano ai dettagli in modo tale da rendere il più gradevole possibile, con tutti i limiti del caso, l'apparizione dei titani in CGI.

Certo, è innegabile che la differenza con i Giganti realizzati "a mano" sia palese, come fa notare questo video virale, ma sminuire un lavoro al di sopra degli standard odierni, soprattutto se rapportati a degli sforzi immani affrontati da MAPPA per garantire ai suoi spettatori un prodotto visivamente avvincente, suona secondo a noi assai ingiusto anche in virtù di un risultato finale finora davvero straordinario. E voi, invece, cosa ne pensate della CGI de L'Attacco dei Giganti 4, vi piace o la ritenete davvero di scarsa qualità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.