L'Attacco dei Giganti 4: alcuni fan minacciano Crunchyroll per l'assenza del doppiaggio

Allo stato attuale delle cose, per quanto ne sappiamo, L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2 non sarà doppiato. Il passaggio dei diritti a Crunchyroll, in realtà sempre appartenuti a Sony, sembra aver in qualche modo oscurato le possibilità che la final season possa essere adattata in lingua italiana.

Tuttavia, quanto accaduto recentemente ha dell'imperdonabile. Il canale Telegram del Corriere dell'Animazione, infatti, ha segnalato un evento a dir poco disdicevole. All'interno di uno dei post pubblicati su Instagram dal profilo ufficiale di Crunchyroll Italia sono emersi non pochi commenti di minacce ed offese gratuite al team dietro la pagina. Una dei membri dello staff, esasperata dalla situazione, ha deciso di rispondere per le rime ad un utente che augurava il fallimento alla società, sfogo che qui segue:

"Funimation, società del gruppo Sony, ha sempre avuto le licenze di AoT, ma prima non aveva una sua piattaforma di streaming e doveva rivenderle a terzi. Quest’estate Sony ha acquistato Crunchyroll, quindi ora Funimation ha una sua piattaforma e non necessita di vendere le licenze”.

Come ricorderete, infatti, Sony ha acquisito Cruchyroll nell'agosto del 2021, dando così la possibilità a Funimation di affidare i diritti alla piattaforma neo-acquistata anziché rivenderli, presumibilmente, a Dynit.

Dopodiché, in un'altra risposta, aggiunge: "Onestamente sono settimane che leggo insulti, minacce e auguri nefasti. Che siano “vi auguro di fallire” o “vi auguro di morire di cancro” o di altre malattie orribili”. La misura è colma da un pezzo e io mi sono stancata di subire e basta. Io lavoro per Crunchyroll, ma amo la mia azienda. Amo l’animazione. Amo la community, che di norma è molto civile e coccolosa e chi segue da sempre queste pagine sa che mi piace giocare insieme, proprio perché è una passione comune. Ho un account d’ufficio, e ogni anno regalo un abbonamento annuale per fare la mia parte. Ci metto anima e corpo per questo lavoro, sto facendo tutto quello che posso fare per perorare la causa del doppiaggio. Sono la prima che lo vorrebbe. E sentirmi augurare di fallire (o peggio, vedi l’altro commento) rimanendo in silenzio non mi va. E vedo il lavoro mio, dei miei colleghi, del team di localizzazione… e sentirmi dire che “noi non lavoriamo”, solo perché non c’è un doppiaggio, mi fa arrabbiare. Sminuire in questo modo il lavoro di tutti è vergognoso. E sono sicura che nemmeno i doppiatori di AoT vorrebbero questo accanimento contro di noi. Non aiuta nessuno, fa solo male alle persone sbagliate”.

Uno sfogo, già rimosso, totalmente giustificabile e condivisibile ma che sottolinea il limite -ormai oltrepassato- da una certa fetta della community legata all'Attacco dei Giganti. Lo stesso Alessandro Campaiola, la voce di Eren nel doppiaggio italiano, aveva intimato al lancio della petizione di non oltrepassare quella soglia. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.