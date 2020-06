L'Attacco dei Giganti 4: un fan reinterpreta la locandina dal punto di vista di Eren

La stagione finale de L'Attacco dei Giganti si avvicina lentamente al debutto, mostrando a piccoli pezzi alcuni dei nuovi elementi dell'anime curato ora dallo Studio MAPPA. Oltre allo straordinario trailer che ha fatto impazzire il mondo, la produzione ha mostrato anche la meravigliosa locandina promozionale.

La straordinaria Key Visual dell'anime, la stessa utilizzata in apertura alla notizia per intenderci, ha mostrato Eren e il Corpo di Ricerca seminare caos e distruzione di fronte a un Reiner impietrito e ferito. Quest'immagine simbolica è stata ripresa anche da un artista, un certo yaziri_shin, che ha reinterpretato la locandina alterando i punti di vista.

Il risultato finale della rappresentazione artistica, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra invece l'ondata di distruzione dagli occhi di Eren che fissa imperscrutabile il volto afflitto del traditore del Corpo di Ricerca, Reiner. Un'illustrazione potente, in grado in qualche modo di cambiare sensibilmente le sensazioni scaturite dalla Key Visual. Un cambio di fronte affascinante che aiuta ad ammirare la locandina attraverso un nuovo punto di vista.

Prima di salutarvi ne approfittiamo per ricordarvi che il manga de L'Attacco dei Giganti è prossimo alla sua conclusione, in quanto l'autore ha confermato che la storia è giunta al 95% del suo completamento. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.