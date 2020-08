L'Attacco dei Giganti 4: un fan ricostruisce in formato anime una scena del capitolo 122

L'umanità si prepara alla sua sfida più grande nell'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti, soprattutto ora che il manga è prossimo alla sua naturale conclusione. Nel corso della quarta serie, l'anime andrà a rispondere ad alcune delle domande più attese dai fan, a cominciare dal risolvere alcuni cruciali dettagli.

In attesa di scoprire quando debutterà L'Attacco dei Giganti 4, che potrebbe compiere il suo lancio nella stagione autunnale stando alle ultime voci di corridoio, i fan hanno iniziato a speculare in merito alla qualità tecnica e artistica messa in campo dallo Studio MAPPA per rendere giustizia alla stagione finale dell'adattamento del capolavoro di Hajime Isayama.

Nonostante il timore in merito al passaggio di studio non si sia ancora dissipato, soprattutto a seguito dell'annuncio di un nuovo anime per MAPPA in dirittura d'arrivo a ottobre, le aspettative per l'ultima parte de L'Attacco dei Giganti sono alle stelle al punto tale che qualcuno ha già provato a simulare in chiave televisiva alcune delle scene più importanti dell'opera, tra cui il risveglio di Ymir all'interno del capitolo 122 intitolato "A te, 2000 anni fa". L'utente in questione, un certo twLizartArt, ha dunque tentato di ricostruire la scena sopracitata proprio come avviene all'interno dello studio, con tanto di genga prima della colorazione effettiva.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione, vi piace se messa a confronto con la tavola originale di Isayama? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.