L'Attacco dei Giganti 4: quanto è fedele il trailer al manga?

L'Attacco dei Giganti si sta preparando a tornare sul piccolo schermo con l'attesissima quarta e ultima stagione dell'anime. In onore di quest'ultimo sprint prima della fine di una delle serie televisive più apprezzate nell'intero panorama dell'animazione nipponica, diamo un'occhiata alle differenze fra il video promozionale e il manga.

Prima di cominciare, è doveroso ricordare che il trailer de L'Attacco dei Giganti 4 è pre-animato, ovvero è stato realizzato parallelamente ai lavori di adattamento e, di conseguenza, potrebbe non rispondere alla realtà al momento della messa in onda. Vi rimandiamo alla notizia dedicata per approfondire meglio la questione.

La strategia di martketing promossa da Studio Mappa e dal comitato alla produzione dell'anime, inoltre, hanno permesso al regista del trailer, Shuhei Yabuta, di prendere in prestito alcune delle scene più spoilerose e potenti dell'omonimo manga per mostrare al pubblico i muscoli del progetto. Come potete notare voi stessi dal confronto in calce alla notizia, infatti, il video promozionale sembra aver fatto un calco alle sequenze del fumetto originale, riuscendo a guadagnare una fedeltà assoluta al capolavoro di Hajime Isayama.

Il punto di vista del sensei, nei due minuti di video, ha preso vita grazie alla volontà di Yabuta di recuperare la visione e le inquadrature dell'autore, una scelta particolarmente azzeccata. E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer, vi è piaciuto? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che tra le nostre pagine è disponibile un breve speciale sullo Studio Mappa e lo staff che si occuperà dell'adattamento della stagione finale.