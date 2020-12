L'Attacco dei Giganti 4: una figura misteriosa potrebbe segnare il futuro di Falco?

La quarta stagione dell'Attacco dei Giganti si è aperta in maniera piuttosto particolare, oltre alle polemiche dei fan, portandoci direttamente nella nazione di Marley, al di là delle acque che circondano l'isola di Paradis. Il primo episodio ci ha introdotto ad un gruppo di cadetti che fanno parte della prossima generazione di Giganti Guerrieri.

L'attenzione principale è stata posta sul ragazzo chiamato Falco Grice, e la sinossi del quarto episodio, intitolato "Da una mano all'altra", ha anticipato qualche interessante dettaglio riguardo un importante evento nella sua vita. Di seguito riportiamo la sinossi completa, che potete trovare nel post in calce: "Falco Grice, uno dei giovani soldati più promettenti, per proteggere la sua compagna Gabi Braun, per la quale prova dei forti sentimenti, deve ereditare il Gigante Corazzato. Ma il divario tra i due è sempre più vasto. Mentre Falco sta camminando per strada un uomo lo chiama..."

Questo potrebbe indubbiamente portare Falco molto più vicino al suo obiettivo di quanto sperasse, nonostante questa figura misteriosa debba ancora definire quali siano le sue vere intenzioni nei confronti del ragazzo. Ricordiamo che da quanto emerso di recente studio MAPPA sarebbe vicino al collasso, per la mole di produzione, e vi lasciamo scoprire il nuovo aspetto del Gigante Carro.