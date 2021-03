L'Attacco dei Giganti 4, niente film: l'anime torna nel 2022 con i nuovi episodi

MAPPA ha pubblicato il primo trailer ufficiale de L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2, la seconda parte della stagione finale in cui sarà finalmente raccontato l'ultimo atto della storia di Eren e compagni. Lo studio ha quindi deciso di concludere la trasposizione con una nuova tranche di episodi, e non con un lungometraggio anime.

La comunicazione ufficiale è avvenuta pochi istanti fa sui profilo social di MAPPA, NHK e Shingeki no Kyojin, che hanno simultaneamente pubblicato il primo teaser trailer dell'episodio 76 e un breve annuncio con protagonisti i doppiatori di Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlert. La data di uscita della Parte 2 è fissata il prossimo inverno, ovvero per il periodo compreso tra il tra il 21 dicembre 2021 e il 20 marzo 2022, in cui lo studio distribuirà anche il primo film di Jujutsu Kaisen.

La prima parte della "Final Season" ha adattato poco più di 6 Volumi in 16 episodi, con una media di circa due capitoli trasposti per episodio. La seconda parte dovrà quindi adattare gli ultimi 4 Volumi, quelli compresi tra il 30 e il 33, e di conseguenza dovrebbe essere composta da circa otto puntate. Vi ricordiamo che il capitolo finale del manga di Isayama, il 139, sarà pubblicato il 9 aprile 2021.

L'Attacco dei Giganti 4 è trasmesso legalmente in Italia da VVVVID e Prime Video, che pubblicano gli episodi in simulcast tutti i martedì. Il mid-season finale arriverà il 30 marzo su entrambe le piattaforme, che nel corso dei prossimi mesi riveleranno se si occuperanno o meno della trasmissione dei nuovi episodi.