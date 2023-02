L'Attacco dei Giganti 4 parte finale: il primo episodio sarà più lungo del previsto

L'Attacco dei Giganti, noto anche come Shingeki no Kyojin, è un manga e anime giapponese scritto e disegnato da Hajime Isayama, durato dal 2009 al 2021. La serie ha attirato l'attenzione di milioni di lettori in tutto il mondo e per questo si è guadagnata in pochi anni il diritto di ottenere un anime, inizialmente prodotto da WIT Studio.

Una rara e crudele bellezza massacrante quella de L'Attacco dei Giganti, che grazie a un lavoro perfettamente realizzato da parte dello studio, ha coinvolto poi milioni di spettatori che, aggiunti a quelli del manga, rendono il fandom dell'opera uno dei più ampi degli ultimi decenni. Se il manga si è concluso, l'anime però è ancora in corso, anche se per poco. L'ultima parte de L'Attacco dei Giganti è alle porte, con una prima parte della stagione finale che arriverà a marzo 2023, tra meno di un mese.

Non ci sono ancora tante informazioni, però pian piano queste vengono rivelate dalla produzione firmata da Studio MAPPA, che ha preso le redini a partire da Attack on Titan stagione 4. In queste ore, è stato confermato che il primo episodio non sarà come tutti gli altri. Il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 parte finale parte 1 durerà un'ora. Una durata estesa che quindi aiuterà anche gli spettatori a reimmergersi in questo mondo crudele che sta per vedere la sua conclusione. Considerati i capitoli rimasti da adattare, questo riduce ancora di più il numero di episodi totali che avrà questa parte finale dell'opera.

Intanto si attende di sapere ufficialmente quanti episodi avrà L'Attacco dei Giganti parte finale.