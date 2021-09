L'Attacco dei Giganti 4, una nuova foto da MAPPA: Eren e la sua libertà

Nelle scorse settimane, Netflix ha caricato L'Attacco dei Giganti 4 parte 1 sulla propria piattaforma. Così i fan che non hanno ancora potuto guardare la prima fase dell'ultima stagione dell'anime potranno recuperarlo, in vista dei prossimi episodi in arrivo a gennaio 2022.

Questi episodi saranno gli ultimi per la serie, con Studio MAPPA chiamato alla sfida produttiva de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2, da superare con impegno e fedeltà all'opera originale di Hajime Isayama. Ormai manca sempre meno all'esordio dell'ultima parte dell'anime e, prima di un nuovo trailer, arriva un'immagine proveniente dal MAPPA Showcase dedicata al protagonista della storia.

In basso vediamo una key visual con Eren Jaeger che indossa gli stessi abiti visti negli ultimi episodi trasmessi. Il protagonista de L'Attacco dei Giganti è in un luogo quasi etereo, da solo, con uno sguardo indecifrabile. In basso si intravede la sua ombra ma con la silhouette che aveva da bambino mentre in lontananza alcuni uccelli volano liberi verso l'orizzonte lilla e celeste.

Eren si sta avviando verso la sua libertà definitiva? L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 esordirà a gennaio 2022 e con essa saluteremo definitivamente lui e tutti gli altri personaggi che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi 10 anni.