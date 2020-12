L'Attacco dei Giganti 4: prima foto spoiler e sinossi dell'episodio 1

Il countdown per L'Attacco dei Giganti 4 è partito. Giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre di più alla data di messa in onda ufficiale giapponese e, di conseguenza, a quella italiana. Infatti L'Attacco dei Giganti arriverà su VVVVID in simulcast ma anche su Amazon Prime Video con un simuldub.

I fan dell'opera di Hajime Isayama non stanno più nella pelle, dopotutto è passato un anno e mezzo dalla messa in onda dell'ultimo episodio della terza stagione de L'Attacco dei Giganti. E la produzione non manca di caricare il proprio pubblico con frasi, dichiarazioni ma anche immagini e sinossi sul primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4.

Proprio in queste ore, studio MAPPA ha divulgato una prima immagine sull'episodio che debutterà tra il 6 e il 7 dicembre in Giappone. I protagonisti dell'immagine sono due ragazzini, un ragazzino biondo a destra con una benda sulla fronte e una ragazzina dai capelli castani a sinistra. La loro divisa e l'elmetto fanno capire che sono in guerra, mentre spicca una fascia gialla al braccio sinistro di entrambi.

Ma l'emittente NHK, che trasmetterà L'Attacco dei Giganti 4, ha rivelato anche la sinossi del primo episodio. "Quanto tempo è passato da quando è iniziata la feroce battaglia tra l'umanità e i giganti? Dall'altra parte del mare a cui puntava Eren Jaeger, è in corso una guerra senza fine. Chi sono e per cosa stanno combattendo? Un giovane soldato è pronto a morire e si getta in prima linea."

Pronti all'esodio de L'Attacco dei Giganti 4?