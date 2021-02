L'Attacco dei Giganti 4: la furia del Gigante d'Attacco nell'epica figure di EVO Studio

L'Attacco dei Giganti 4 ha ormai oltrepassato la sua prima metà riscuotendo un enorme apprezzamento da parte del pubblico di tutto il mondo, seppur non senza qualche polemica di troppo. Attualmente l'anime ha scavalcato tutte le posizioni di My Anime List, superando persino grandi opere dell'animazione giapponese.

Subentrati ormai nella seconda fase della stagione finale, Studio MAPPA tra critiche e ovazioni si è mostrato all'altezza di adattare egregiamente l'inizio di uno splendido arco narrativo, riuscendo persino ad enfatizzare i sentimenti dei personaggi all'interno dei consueti dialoghi frutto della mente geniale di Hajime Iysama. Ad ogni modo, fino ad ora una scena ha particolarmente colpito i sentimenti dei fan: il confronto tra Eren e Reiner e la successiva dichiarazione di guerra del Gigante d'Attacco.

EVO Studio ha voluto omaggiare la furia di Eren e la sua trasformazione in una splendida figure, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. La statuetta in questione è disponibile in due varianti, con e senza le luci a LED. La prima di queste ha un prezzo intorno ai 520 euro, mentre a seconda, invece, di 370 euro. La consegna, infine, è prevista salvo imprevisti durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo modellino in scala realizzato da EVO Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina.