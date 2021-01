L'Attacco dei Giganti 4: il Gigante Martello nella splendida illustrazione di un fan

Da poco più di un mese è ripartito l'anime de L'Attacco dei Giganti, ormai arrivato alla sua ultima stagione. La quarta sta infatti portando a termine la storia di Eren Jaeger e di tutti gli altri personaggi che abbiamo conosciuto finora. Ma lo fa introducendoci a un nuovo mondo, quello posto al di là del mare visto alla fine della stagione 3.

E finalmente arriva anche uno dei personaggi più attesi, uno dei Nove Giganti discendenti di Ymir. Dopo aver visto in azione il Colossale, il Femmina, il Mascella e tutti gli altri, mancava soltanto il Gigante Martello, rimasto misteriosamente in disparte, almeno finora. Il suo esordio è avvenuto ne L'Attacco dei Giganti 4x06, momento in cui è esplosa ufficialmente la guerra tra Marley ed Eldia.

Per enfatizzare il suo attesissimo arrivo, il fan giapponese 貝 che si firma anche come vvv020vvv ha condiviso la propria fan art su Lara Tybur e la sua trasformazione nel Gigante Martello. Nel tweet in basso si può per l'appunto assistere a questa doppia versione del personaggio: la parte mostruosa che riprende le fattezze viste nell'anime, con la pelle rossa protetta da uno strato bianco, mentre nella mano destra sta creando una nuova arma con cui attaccare il nemico; la parte umana racchiusa nel durissimo cristallo che abbiamo già visto a usare a Annie Leonhart nella prima stagione.

La battaglia di Eren contro Lara Tybur ancora si deve concludere, come terminerà questo scontro de L'Attacco dei Giganti 4?