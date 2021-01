L'Attacco dei Giganti 4: i Giganti più potenti al centro di un epica battaglia

L'assalto compiuto dal Corpo di Ricerca alla nazione di Marley, che ha dato anche il titolo all'ultimo episodio della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, ha dato il via ad un scontro incredibilmente sanguinoso e violento, in cui sia le forze di Paradis che i leader di Marley hanno schierato in campo le loro armi migliori.

Dopo le rivelazioni iniziali, uno dei punti centrali della trama dell'opera firmata da Hajime Isayama, è stata la presenza dei Nove Giganti, estremamente potenti, e in questo episodio in particolare, vediamo una battaglia che ne coinvolge otto: il Gigante d'Attacco, il Gigante Progenitore, il Gigante Bestia, il Gigante Carro, il Gigante Mascella, il Gigante Martello, introdotto solo di recente, il Gigante Corazzato, tornato a sorpresa, e infine il nuovo Gigante Colossale, ora passato in mano ad Armin.

L'attacco organizzato da Eren Jaeger e dai suoi compagni rappresenta un modo sia per eliminare i maggiori i leader politici e militari della nazione di Marley, ma soprattutto è un'opportunità per dare a Paradis un nuovo potere dei Giganti. Infatti Lara Tybur, sorella del leader Willy, brutalmente ucciso da Eren, possiede i poteri del Gigante Martello, che grazie anche all'intervento di Pieck trasformata nel Gigante Carro, riesce a mettere in difficoltà il Gigante d'Attacco.

Quando sembra che per il protagonista non ci sia più via di scampo, vediamo anche arrivare Zeke Jaeger, il Gigante Bestia, ma poco dopo Armin si trasforma nel Gigante Colossale, causando un'esplosione nucleare che distrugge la flotta navale di Marley e la parte costiera della regione, garantendo al Corpo di Ricerca il tempo necessario per scappare con un'aeronave.

Mentre il piano di Armin sembra riuscire alla perfezione, Levi cerca di attaccare direttamente Zeke, approfittando della sua esagerata fiducia nelle proprie abilità e cogliendolo di sorpresa, nel frattempo il Gigante Carro viene fermato da Sasha e Jean, Mikasa taglia le game al Gigante Mascella, per dare la possibilità ad Eren di attaccare il Gigante Martello e mangiare Lara Tybur per assorbirne i poteri.

L'episodio si conclude con un ritorno inaspettato, con l'apparizione del Gigante Corazzato, Reiner Braun, pronto a scatenarsi contro Eren. Ricordiamo infine che MAPPA ha ringraziato con uno sketch di Mikasa l'accoglienza dell'ultimo episodio, e vi lasciamo ad una magnifica fanart dedicata al Gigante Martello.