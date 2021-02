L'Attacco dei Giganti 4 è al giro di boa, MAPPA ringrazia con uno sketch a colori di Levi

L'episodio 9 de L'Attacco dei Giganti 4 ha debuttato poche ore fa in Giappone e, come tutte le settimane, MAPPA ha ringraziato i fan per il supporto con due bellissime illustrazioni. La prima è un ritratto a colori del Capitano Levi realizzato dal direttore artistico Wei Quing Wang, mentre la seconda è la bozza originale del design di Yelena.

L'episodio 9 de L'Attacco dei Giganti 4 dà ufficialmente il via al giro di boa, visto che la prima metà della stagione finale si è conclusa con lo spettacolare episodio 8, intitolato "Proiettile assassino". La seconda metà si apre dunque con la trasposizione di "Soldati volontari", l'ultimo capitolo del Volume 26 del manga di Isayama, mentre i successivi due episodi - "Ragionamento giusto" e "Impostore" - completeranno l'adattamento del Volume 27.

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti si concluderà con la trasmissione del sedicesimo episodio, in programma per domenica 28 marzo in Giappone e per il 30 dello stesso mese in Italia. Vi ricordiamo infatti che l'anime continuerà a essere trasmesso in simulcast da VVVVID e Prime Video, tutti i martedì dalle 9:00 del mattino.

E voi cosa ne pensate di questi sketch? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Per prepararvi al meglio alla nuova puntata, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti 4.