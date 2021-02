L'Attacco dei Giganti 4: la gravidanza di un personaggio lascia sorpresi i fan

Il primo grande scontro avvenuto in L'Attacco dei Giganti 4 si è concluso e successivamente gli spettatori hanno iniziato a comprenderne le cause e le conseguenze. Tra le scene mostrate nel nuovo episodio una in particolare ha colpito svariati appassionati. Ecco quale personaggio aspetta un bambino.

Sono passati quattro anni dagli eventi narrati nelle precedenti stagioni dell'opera di Hajime Isayama ed abbiamo potuto assistere ad una terribile battagli tra l'Armata Ricognitiva e la nazione di Marley scatenata dal protagonista, Eren Jaeger. Al termine degli scontri i soldati dell'isola di Paradis sono poi tornati nella loro terra ed in quel luogo, grazie ad alcuni flashback, abbiamo iniziato ad apprendere i numerosi cambiamenti che hanno influenzato gli abitanti a partire da quando furono in grado di raggiungere il mare.

Nel nuovo episodio di L'Attacco dei Giganti 4 vengono mostrati numerosi eventi passati che si alternano a discorsi fatti nel presente da eldiani dell'esercito, uno dei quali ha come argomento principale la gravidanza di Historia Reiss. La ragazza viene infatti mostrata mentre è in attesa di un bambino e secondo le informazioni in possesso del Corpo di Gendarmeria il padre sarebbe una vecchia conoscenza della donna.

Tuttavia numerose questioni rimangono avvolte nel mistero, le attuali condizioni di Historia possono infatti essere considerate un vantaggio per qualcuno perché esse impedirebbero alla donna di ereditare il Gigante Bestia di Zeke. Un soldato ipotizza quindi che la scelta della regina sia dovuta ad un'idea di Yelena, una volontaria di Marley e fedele alleata del fratello di Eren. A confermare ulteriormente questa possibilità c'è lo sguardo decisamente infelice della stessa Historia.

